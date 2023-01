Portugal defronta campeã Espanha nas meias-finais do Euro feminino de futsal

A seleção portuguesa de futsal feminino vai defrontar a campeã Espanha nas meias-finais do Campeonato da Europa, enquanto Ucrânia e a anfitriã Hungria medem forças na outra 'meia', ditou esta terça-feira o sorteio realizado no Estádio Nagyardey, em Debrecen.

As meias-finais estão agendadas para o dia 17, com as lusas e espanholas a serem as primeiras a entrar na quadra, a partir das 16h00 locais (15h00 de Lisboa), antes do duelo entre ucranianas e húngaras, agendado para as 19h30 (18h30).

A final e o jogo do terceiro lugar vão disputar-se dois dias depois.

A fase final vai decorrer na Hungria, na cidade de Debrecen, entre 17 e 19 de março, na Fonix Arena, um recinto com capacidade para 6738 espetadores.

As duas edições anteriores, em 2019 e 2022, foram realizadas no Pavilhão Multiusos de Gondomar e em ambas a Espanha venceu o anfitrião Portugal, sendo que a última deveria ter sido disputada em 2021, mas acabou por ser adiada devido à pandemia de covid-19.