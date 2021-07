Portugal representado por 17 atletas na Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020

A Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos Tóquio2020 foi hoje representada por 17 atletas no desfile da Cerimónia de Abertura, numa delegação liderada pelos porta-estandartes Telma Monteiro e Nelson Évora.

A delegação portuguesa foi a 169.ª a desfilar e entrou às 21:14 locais (14:14 em Lisboa) no Estádio Nacional de Tóquio, palco da 'minimalista' Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, com 'marcas' da pandemia de covid-19, não só pela ausência do público, mas pelo uso de máscara por todos os atletas.

Dos 92 atletas qualificados para Tóquio2020, Portugal fez-se representar por 17, com destaque para a judoca Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio2016, e o saltador Nelson Évora, campeão no triplo salto em Pequim2008, que, pela primeira vez, partilharam a função de porta-estandarte.