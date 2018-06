Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses confiam em vitória no Mundial

Sondagem CM/Aximage revela que 27,1% dos inquiridos acreditam na vitória lusa, seguida pela Alemanha, Brasil Rússia e Argentina.

08:05

A seleção portuguesa é a grande favorita a vencer o Mundial. A sondagem CM/Aximage revela que 27,1% dos inquiridos atribuem a conquista à equipa das quinas, que é seguida pela Alemanha (18,3%), Brasil (17,3%), Rússia (8,5%) e Argentina (3,1%).



Numa análise entre os adeptos dos três grandes, os mais confiantes na vitória lusa são os sportinguistas (31,5% do total) e os benfiquistas (30,3%).



Entre os portistas apenas 17,7% apontam Portugal como favorito, contra os 22,7% que acreditam numa vitória do Brasil.



De referir ainda que 90,2% dos inquiridos dizem que Portugal vai ultrapassar com sucesso a fase de grupos.