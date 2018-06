Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses e espanhóis da raia à espera de um grande jogo

Estreia da formação de Portugal no Mundial de 2018 está marcada para sexta-feira, em Sochi.

08:51

Portugueses e espanhóis do território raiano do Planalto Mirandês mostram-se expectantes face ao jogo de futebol que vai colocar frente a fronte as seleções dos dois países ibéricos, embora os espanhóis acreditem num bom resultado.



Na Praça Maior de Fermoselle, uma pequena vila da província espanhola de Zamora, o dia corre calmo e aproveita-se o tempo livre para um jogo de cartas ou dois dedos de conversa. Contudo, o tema futebol parece um pouco afastado da 'rotina', mas, quando aparece um português, o nome de Cristiano Ronaldo é logo uma presença.



"Quem vai ganhar o jogo é Espanha. Porque apesar de Portugal ter Cristiano Ronaldo, ele só joga bem no Real de Madrid. A mudança de selecionador não vai influenciar o jogo", disse convicto, à Lusa, Cadito Bardion, que estava acompanhado por mais meia dúzia de pessoas na mesa de um café que também não atribuem importância à saída de Julen Lopetegui, novo treinador do Real Madrid.



Apesar desta rivalidade temporária entre povos raianos, a maioria defende que vai ser um bom jogo de futebol, porque haverá o confronto entre "duas grandes seleções".



"Acredito que vamos assistir a uma boa partida de futebol, mas a seleção de Espanha parece-me superior pelo seu coletivo, que tem muita experiência em jogos internacionais. Há jogadores do Real Madrid e do Barcelona que já ganharam competições europeias ao mais alto nível. Jogador por jogador, não há nenhuma seleção que seja superior à de Espanha", defende Noé Hernan, adepto de 'La Roja' (seleção de Espanha).



Atravessado o rio Douro e já do lado português, Belmiro Ferreira, habitante de Bemposta, aldeia do concelho de Mogadouro que fica a pouco mais de 10 quilómetros de Fermoselle, disse que aposta na seleção portuguesa.



"Vai ser um jogo ser um jogo de paciência com Ronaldo a marcar toda a diferença", frisou.



José Afonso, também morador em Bemposta, avança que a saída de Julen Lopetegui vai "atrapalhar" todo o trabalho da seleção espanhola. Porém os espanhóis não baixam "a guarda".



"Eu gostava que Portugal ganhasse. Mas os espanhóis, apesar da crise na seleção, são mais fortes, e vai ser um jogo muito complicado para a nossa seleção", defendeu e adepto português.



Contudo, Laura Velho, parietária de um café em Bemposta refere que para Portugal o mais complicado é o grupo de seleções onde está inserido (Grupo B). "Espanha é uma equipa muito forte", argumenta.



Seja como for, o tema futebol na zona raiana e quando se cruzam no mesmo caminho as duas seleções da Península Ibérica, "já não tem o mesmo impacto devido à crise que se fez sentir nos dois países nos últimos anos", defendeu os adeptos de ambos os lados da fronteira.



A estreia da formação de Portugal no Mundial de 2018 está marcada para sexta-feira, em Sochi, frente à Espanha, num embate do Grupo B marcado para as 21:00 locais (19h00 em Lisboa).