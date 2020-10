O Grupo C da Liga dos Campeões será uma verdadeira cimeira de portugueses: integra FC Porto, Manchester City (dos ex-benfiquistas Ederson, Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo), Marselha (André Villas-Boas) e Olympiacos (Pedro Martins, Rúben Semedo, Pêpê e Cafú), segundo ditou esta quinta-feira o sorteio realizado em Genebra, na Suíça.









O FC Porto é a única equipa portuguesa a disputar a Liga dos Campeões, depois de o Benfica ter ficado pela terceira pré-eliminatória ao perder (1-2) com o PAOK, mas não vão faltar portugueses no Dragão. Neste grupo estão três dos quatro treinadores lusos: Sérgio Conceição, André Villas-Boas e Pedro Martins. O outro é Luís Castro (Shakthar Donetsk) que ficou no grupo B.

Curioso será o regresso de André Villas-Boas ao Porto. O técnico do Marselha notabilizou-se como treinador dos dragões, tendo ganho uma Liga e uma Liga Europa. Assumiu mesmo ser candidato à presidência do clube, quando Pinto da Costa abdicar. Além disso, envolveu-se ainda numa polémica recente com o Benfica, quando afirmou que festejava as derrotas do clube da Luz . “Benfica numa final? Fico furioso se ganhar”, disse.





Esta quinta-feira, o Villas-Boas recorreu às redes sociais para se manifestar: “Foi com muita emoção que vi o sorteio. Uma mistura de felicidade e tristeza. Volto à minha cidade e clube de coração e vai ser difícil para mim, mas estamos no meio das equipas de elite acostumadas a ganhar troféus e é um prazer jogar a fase de grupo contra elas e seus grandes treinadores Sérgio Conceição, Pedro Martins e Guardiola”.



O guarda-redes Marchesín sofreu uma lesão ao nível das costelas e está em dúvida para o duelo do FC Porto com o Marítimo, no domingo (18h30), devendo também falhar os jogos da seleção argentina no arranque da qualificação para o Mundial 2022, frente ao Equador, em Buenos Aires, a 8 de outubro, e com a Bolívia, em La Paz, no dia 13.





Entretanto, os dragões mostraram-se esta quinta-feira ativos no mercado. Aumentaram para 12 milhões a proposta por Pepê (Grémio), e viram Soares ser apresentado no Tianji Teda (China) e Janko no Valladolid (Espanha).



PORMENORES

Ronaldo vs Messi

Cristiano Ronaldo (Juventus) vai reencontrar Messi (Barcelona) na Liga dos Campeões, nove anos depois. O último encontro foi em 2011, quando o Barcelona eliminou o Real Madrid nas meias-finais.



Lewandowski, o melhor

Lewandowski foi eleito o melhor jogador da Champions, repetindo o prémio da época anterior. Fez 15 golos em 10 jogos pelo Bayern. Pernille Harder, que trocou o Wolfsburgo pelo Chelsea, foi a melhor jogadora.