Saiba quem são os adversários do FC Porto na Liga dos Campeões

É o regresso de André Villas-Boas (treinador do Marselha) - e Ricardo Carvalho, seu adjunto - ao Estádio do Dragão. Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo, todos do Manchester City, também regressam a Portugal.







Grupo A: Bayern Munique, Atlético Madrid, Salzburgo e Lokomotiv Moscovo

Grupo B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter e Borussia Monchengladbach

Grupo C: FC Porto, Manchester City, Olympiacos e Marselha

Grupo D: Liverpool, Ajax, Atalanta e Midtjylland

Grupo E: Sevilha, Chelsea, Krasnodar e Rennes

Grupo F: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio e Club Brugge

Grupo G: Juventus, Barcelona, Dínamo Kiev e Ferencváros

Grupo H: Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig e Istambul Basaksehir



Robert Lewandoski, do Bayern de Munique, foi distinguido pela UEFA como o melhor jogador do ano.



Pernille Harder (ex-Wolfsburgo - atualmente no Chelsea) é a jogadora do ano para a UEFA.



Robert Lewandoski (Bayern Munique) e Pernille Harder (ex-Wolfsburgo - atualmente no Chelsea) vencem o prémio de Avançado do Ano.



De Bruyne (Manchester City) e Dzsenifer Marozsán (Lyon) vencem o prémio de Médio do Ano.



Joshua Kimmich (Bayern Munique) e Wendie Renard (Lyon) são os vencedores do prémio Defesa do Ano.



Manuel Neuer (Bayern Munique) e Sarah Bouhaddi (Lyon) são os vencedores do prémio Guarda-redes do Ano.



A cerimónia já arrancou em Genebra, na Suíça, onde agora serão anunciados os prémios individuais relativos à Liga dos Campeões 2019/2020 masculina e feminina, começando pelos guarda-redes.



O FC Porto conhece esta tarde os adversários para a fase de grupos da Liga dos Campeões, cujo sorteio está marcado para as 16 horas desta quinta-feira e se realiza em Genebra, na Suíça.



Os azuis e brancos estão colocados no Pote 1 e isso faz com que a equipa portuguesa evite, para já, os campeões nacionais dos principais campeonatos europeus (Real Madrid, Liverpool, Juventus e PSG) e os vencedores das últimas edições da Liga dos Campeões (Bayern Munique, que também se sagrou campeão alemão) e da Liga Europa (Sevilha).



A Liga dos Campeões arranca já nos dias 20 e 21 deste mês e as três primeiras jornadas serão disputadas em semanas consecutivas. A fase de grupos, composta por seis rondas, fica concluída até aos dias 8 e 9 de dezembro. Depois disso seguem-se os oitavos-de-final, que começam em favereiro de 2021.



A final será disputada a 28 de maio de 2021, no Estádio Olímpico Atatürk, na Turquia.

Pote 1

Bayern Munique, Alemanha

Sevilha, Espanha

Real Madrid, Espanha

Liverpool, Inglaterra

Juventus, Itália

Paris Saint-Germain, França

Zenit, Rússia

FC Porto, Portugal

Pote 2

Barcelona, Espanha

Atlético Madrid, Espanha

Manchester City, Inglaterra

Manchester United, Inglaterra

Shakhtar Donetsk, Ucrânia

Borussia Dortmund, Alemanha

Chelsea, Inglaterra

Ajax, Holanda



Pote 3

Dinamo Kiev, Ucrânia

Salzburgo, Áustria

Leipzig, Alemanha

Inter Milão, Itália

Olympiacos, Grécia

Lazio, Itália

Krasnodar, Rússia

Atalanta, Itália

Pote 4

Lokomotiv Moscovo, Rússia

Marselha, França

Club Brugge, Bélgica

Borussia Mönchengladbach, Alemanha

Basaksehir, Turquia

Midtjylland, Dinamarca

Rennes, França

Ferencvaros, Hungria