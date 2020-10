FC Porto no caminho de Manchester City, Olympiacos e Marselha na fase de grupos da Liga dos Campeões

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21, realizado esta quinta-feira em Genebra, na Suíça, colocou o Manchester City de Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo, o Olympiacos de Pedro Martins, José Sá e Rúben Semedo, e o Marselha de André Villas-Boas – e Ricardo Carvalho, treinador adjunto – no caminho do FC Porto.

Os dragões, que estão inseridos no Grupo C, são o único representante português na competição.

Nas duas vezes que defrontou o Manchester City, na Liga Europa de 2012, o emblema britânico, na época orientado por Roberto Mancini, levou a melhor no somatório das duas mãos dos 1/16 avos-de-final. Porém, o saldo dos azuis e brancos contra os outros dois emblemas do grupo é positivo: nas seis vezes que defrontou o Olympiacos ganhou duas vezes, perdeu três e empatou uma. Já contra o Marselha, o FC Porto nunca perdeu: nos quatro jogos disputados, sempre na Liga dos Campeões, ganhou três e empatou um.



A Liga dos Campeões arranca já nos dias 20 e 21 deste mês e as três primeiras jornadas serão disputadas em semanas consecutivas. A fase de grupos, composta por seis rondas, fica concluída até aos dias 8 e 9 de dezembro. Depois disso seguem-se os oitavos-de-final, que começam em favereiro de 2021.



A final será disputada a 28 de maio de 2021, no Estádio Olímpico Atatürk, na Turquia.

Constituição final dos grupos:



Grupo A: Bayern Munique, Atlético Madrid, Salzburgo e Lokomotiv Moscovo

Grupo B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter e Borussia Monchengladbach

Grupo C: FC Porto, Manchester City, Olympiacos e Marselha

Grupo D: Liverpool, Ajax, Atalanta e Midtjylland

Grupo E: Sevilha, Chelsea, Krasnodar e Rennes

Grupo F: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio e Club Brugge

Grupo G: Juventus, Barcelona, Dínamo Kiev e Ferencváros

Grupo H: Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig e Istambul Basaksehir