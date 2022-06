Presidente do PSG assume negociações para contratar treinador Galtier

O presidente do Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi, confirmou esta terça-feira que o clube está a negociar para que o treinador do Nice, Christophe Galtier, assuma o comando técnico dos parisienses, garantindo que Zinedine Zidane nunca foi opção.

"Escolhemos um treinador que será o melhor para o que queremos colocar em prática", disse em entrevista ao canal televisivo do clube Al-Khelaifi, confirmando as negociações com o francês Galtier, de 55 anos.

"Espero que cheguemos a um acordo rapidamente, mas respeito Nice e o presidente [Jean-Pierre] Rivère, todos defendem seus interesses", acrescentou.

Por outro lado, o líder do PSG assegurou que "nunca discutiu" com Zidane o cargo de treinador, ainda que considerando que se trata de um técnico excecional.

"Nós nunca falamos com ele, nem direta nem indiretamente", Al-Khelaïfi assinalou.

Na entrevista, o dirigente qatari não mencionou em nenhum momento o nome do atual técnico do PSG, o argentino Mauricio Pochettino, que chegou em janeiro de 2021 e que ainda tem um ano de contrato.

Questionado sobre Leonardo, o diretor desportivo recentemente demitido, o presidente agradeceu o seu "trabalho incrível" nos últimos anos.

"Desejamos-lhe o melhor. O futebol é assim. Sei que muitos clubes estarão interessados nele porque tem muita experiência", rematou.