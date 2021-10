As autoridades francesas suspeitam que Rui Pinto é o responsável por um ataque informático ao PSG e solicitaram a colaboração do Ministério Público português. O pedido, segundo noticiou esta terça-feira o ‘Público’, foi feito em fevereiro de 2020 mas só recentemente foi analisado.









Em causa está um acesso ilegítimo aos servidores do clube francês, do qual resultou a publicação do orçamento de 2017/18 e de um plano estratégico para as épocas seguintes. A revelação desses dois documentos, aquando do escândalo do Football Leaks, alimentou as dúvidas sobre o cumprimento do fair play financeiro, que podia ter ditado o afastamento do PSG da Champions, e expôs as cláusulas milionárias dos contratos dos jogadores, com Neymar à cabeça - o craque brasileiro recebia 375 mil euros por ano só para saudar os adeptos após o fim dos jogos.

As autoridades francesas querem saber se os endereços de correio eletrónico dos responsáveis do PSG (ver caixa ao lado) estão entre o material apreendido a Rui Pinto no âmbito do processo em Portugal em que é acusado de 90 crimes e se os dados não estão encriptados.



Antero entre os alvos

Um número limitado de funcionários do PSG teve acesso aos ficheiros revelados publicamente no Football Leaks, pelo que as autoridades francesas identificaram as contas de email mais suscetíveis de serem pirateadas. Da lista consta o endereço eletrónico do português Antero Henrique, à data dos factos diretor desportivo dos parisienses. O dono do clube, o milionário qatari Nasser al-Khelaifi, é outro dos possíveis alvos.