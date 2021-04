"É o sonho de qualquer hacker": Informático da Doyen sobre ataque de Rui Pinto

O consultor de cibersegurança contratado pela Doyen, depois do acesso indevido aos servidores do fundo desportivo, confirmou esta quarta-feira em tribunal que foram roubadas listas de passwords de emails e inúmeros ficheiros.A testemunha, ouvida por videoconferência, explicou que, na sequência da investigação, foi encontrado um IP de Budapeste, na Hungria. "Tratou-se de um acesso remoto a um computador de um funcionário da Doyen". Foi esta a porta de entrada para o acesso ao "servidor de ficheiros"."É o sonho de qualquer hacker", afirmou Jake Hockley. No mesmo depoimento, disse ainda que entre os documentos acedidos estavam, por exemplo, contratos de jogadores de Football.O Ministério Público sustenta que foi Rui Pinto, criador do Football Leaks, o responsável por este ataque informático. O jovem está a ser julgado por 90 crimes, entre os quais acesso indevido e tentativa de extorsão ao fundo Doyen.Rui Pinto, por outro lado, defende que apenas queria testar os responsáveis da Doyen. O Football Leaks revelou vários documentos e informações ligadas à Doyen.