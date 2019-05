Prioridade do FC Porto é contar com Brahimi no Jamor

O FC Porto está a tentar tudo para contar com Yacine Brahimi na final da Taça de Portugal, com o Sporting (25 de maio).O avançado argelino falhou o encontro com o Nacional (4-0) e não deve recuperar a tempo de jogar no primeiro embate com os leões, a contar para a última jornada do campeonato (próximo sábado), devido a uma tendinite no adutor direito.A lesão preocupa os dragões que reavaliaram esta terça-feira o jogador.O mesmo aconteceu com o guarda-redes Fabiano, que tem feito treino integrado.Entretanto, FC Porto foi multado pelo Conselho de Disciplina em 15 mil euros, devido às críticas à arbitragem proferidas na newsletter Dragões Diário, depois da goleada do Benfica, frente ao Feirense (4-1).