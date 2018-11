Processo E-toupeira revelado na Internet

Volumes com a investigação da Polícia Judiciária foram disponibilizados no blog "mercadodebenficapolvo".

Os 11 volumes do processo E-toupeira foram, durante a noite desta segunda-feira, disponibilizados pelo blog "mercadodebenficapolvo. wordpress.com". Além do corpo da investigação, os autores da página, que no último ano tem revelado as caixas de correio de vários responsáveis do SL Benfica, revelaram o áudio das declarações de Rui Pereira, chefe de segurança do Estádio da Luz.



Esta não é a primeira vez que o blogue divulga documentos judiciais. Já no final do mês de Outubro, foi revelado (e disponibilizado para quem quisesse fazer o download) um apenso do processo E- Toupeira relativo às comunicações apreendidas a Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da SAD do Benfica, que se demitiu na sequência deste caso. Tudo leva a crer que os autores do blog têm conseguido entrar no sistema informático do Ministério Público, retirando daí as peças processuais, revela a Sábado.