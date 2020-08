"Sei que vou ser campeão do mundo" diz Miguel Oliveira após vitória histórica em corrida de Moto GP

o único português a ter alcançado este feito.

A histórica corrida aconteceu este domingo no GP Estíria, na Áustria, e os últimos momentos foram de cortar a respiração. O piloto da KTM Tech 3 subiu ao primeiro lugar só na última curva, após ultrapassar o australiano Jack Miller e o espanhol Pol Espargaró. A manobra até já lhe valeu a alcunha ‘Sr. Inteligência’ no estrangeiro.