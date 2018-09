Rafael Barbosa agredido pelo presidente da SAD do Portimonense

Rafael Barbosa terá sido alvo de uma cabeçada do presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, no final do Portimonense-Benfica, da Liga Revelação, avança o Record A alegada agressão deve fazer cessar o contrato de empréstimo do jogador do Sporting ao clube algarvio, pelo que o médio, de 22 anos, pode regressar de imediato a Alvalade.