Ramalho Eanes felicitou Missão portuguesa aos Jogos Olímpicos Tóquio2020

O antigo presidente da República Ramalho Eanes enviou uma mensagem de parabéns à Missão portuguesa aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, em especial aos quatro medalhados no evento que decorreu este ano.

"Parabéns ao Comité Olímpico pelo grande sucesso, que honra Portugal, com uma referência especial e um grande abraço de felicitações para o Pedro Pichardo, a Patrícia Mamona, o Jorge Fonseca e o Fernando Pimenta, não só pelo grande talento demonstrado, mas também pelo extraordinário trabalho que demonstram o ano inteiro de dedicação às suas respetivas modalidades", lê-se numa mensagem assinada pelo antigo Presidente da República e pela sua mulher, Manuela Eanes.

Portugal conseguiu a sua melhor prestação de sempre em Jogos Olímpicos, com uma medalha de ouro, conquistada por Pedro Pichardo, no triplo salto, no qual Patrícia Mamona conseguiu a prata.

O canoísta Fernando Pimenta, em K1 1000, e o judoca Jorge Fonseca, em -100 kg, conquistaram o bronze nuns Jogos em que Portugal conseguiu 15 diplomas (classificações até ao oitavo lugar).