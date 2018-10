Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Renato Sanches eleito jogador do mês de setembro no Bayern Munique

Português foi 'coroado' numa votação realizada junto dos adeptos.

10:39

Renato Sanches foi eleito jogador do mês de setembro no Bayern Munique.



Numa votação promovida juntos dos adeptos do campeão bávaro, o internacional português acabou por destacar-se dos restantes companheiros, muito por força do golo que marcou ao Benfica, na Luz, na Liga dos Campeões, e pelo qual pediu desculpas aos benfiquistas, ainda em campo.