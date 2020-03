René Simões, antigo treinador do Vitória de Guimarães, infetado com coronavírus

O treinador de futebol brasileiro René Simões, que passou pelo Vitória de Guimarães, anunciou este domingo que está infetado com covid-19, e que está em isolamento desde 16 de março.

"Fui ao hospital e testaram-me. Por precaução, mesmo não sabendo o resultado, fiquei em isolamento no meu quarto. Não sai dele e tinha tudo separado para mim dentro de casa. Tudo era higienizado e ninguém entrava no quarto. Somente hoje recebi o resultado que foi positivo. Como o vírus demora a manifestar-se, mesmo tendo mais de 14 dias, seguirei na prevenção e só sairei no dia 30 do isolamento", escreveu René Simões na sua página oficial da rede social Instagram.

Atualmente com 67 anos, Simões passou por vários clubes brasileiros e treinou o Vitória de Guimarães na época de 87/88. A nível de seleções, o treinador 'canarinho' esteve à frente da Costa Rica, da Jamaica, da Honduras e de Trinidad e Tobago.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 667 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 31.000. Dos casos de infeção, pelo menos 134.700 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 119 mortes e 5.962 casos de infeções confirmadas. Dos infetados, 486 estão internados, 138 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até às 23h59 de 02 de abril.