Ricardinho assina pelos indonésios do Pendekar United

O antigo internacional português Ricardinho, seis vezes eleito melhor jogador do mundo de futsal, vai prosseguir a carreira nos indonésios do Pendekar United, informou este domingo o ala, após ter saído dos franceses do ACCS Paris.

"Cheguei a acordo com o meu novo clube e será, sem dúvida, mais uma grande aventura num país diferente! Um projeto com ambição, num país que ama o futsal e ao qual vou com muita vontade de ajudar o clube e a equipa a conseguir algo único e inédito! Aqui vamos nós, Pendekar United", comunicou o jogador, numa mensagem publicada nas redes sociais.

Ricardinho, de 36 anos, tinha anunciado na quarta-feira a despedida do ACCS Paris, no qual somou apenas 18 jogos e 11 golos, muito por culpa das lesões que o afastaram das quadras nas últimas duas épocas, mostrando-se disponível para abraçar "outro projeto.

"Será somente um acordo de três meses e para terminar a época. Depois, iremos decidir se continuamos ou não. Que seja um grande desafio!", afiançou o ala, o único praticante eleito por seis vezes melhor jogador do mundo (2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018).

Natural de Gondomar, Ricardinho despontou no Benfica e cumprirá a quinta experiência fora de Portugal, depois de também já ter competido no Japão, pelo Nagoya, na Rússia, pelo CSKA Moscovo, em Espanha, pelo Inter Movistar, e em França, pelo ACCS Paris.

Vencedor de mais de 30 troféus coletivos, incluindo três edições da então denominada UEFA Futsal Cup - uma nas 'águias' e duas nos madrilenos -, multiplicou distinções individuais, como as de melhor jogador em Europeus (2007 e 2018) e Mundiais (2021).

Ricardinho conta ainda uma passagem pelo Miramar, além de 187 internacionalizações e 141 golos marcados ao serviço da seleção portuguesa de futsal, da qual se retirou em 09 de novembro de 2021, após conquistar um Europeu, em 2018, e um Mundial, em 2021.