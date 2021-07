“É um sentimento incrível, passados quatro anos, voltar a esta casa que me formou enquanto jogador e homem. Passei muito tempo na academia e sou o que sou hoje muito devido a isso. É muito bom estar de volta”, disse esta segunda-feira Ricardo Esgaio, nas primeiras declarações como reforço do Sporting.





O lateral, de 28 anos, diz que regressa “mais maduro” e a saber “lidar melhor com a pressão”. Em declarações ao site do clube, Esgaio garante não partir em vantagem para agarrar o lugar: “Não é por me conhecer [Amorim] ou por ser contratação que vai mudar alguma coisa. Há que trabalhar bem porque partimos todos do mesmo patamar e depois cabe ao míster decidir.” O defesa já esteve no jogo de preparação com o Casa Pia e marcou no triunfo por 2-1 (Jovane fez o outro golo leonino).