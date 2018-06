Rodrigo Battaglia também já rescindiu com o Sporting

Médio argentino foi um dos principais alvos do ataque à Academia de Alcochete.

Por Diogo Barreto / SÁBADO | 16:43

O médio argentino Rodrigo Battaglia entregou a carta de rescisão de contrato com o Sporting, alegando justa causa. O jogador junta-se assim ao lote de sete que já rescindiram com o Sporting, avança a Sábado A notícia da rescisão já vinha sendo avançada há alguns dias pela imprensa argentina, mas foi desmentida por vários órgãos de comunicação social que informavam que o jogador tinha apenas mostrado desejo de ser transferido.

Mas de acordo com a imprensa desta quinta-feira, menos de uma hora depois de ser conhecida a rescisão de Rúben Ribeiro, tornava-se oficial a saída do argentino do clube de Alvalade. O argentino Rodrigo Battaglia torna-se assim o oitavo jogador do Sporting a rescindir contrato.