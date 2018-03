Ronaldo bisa em três minutos e salva campeão europeu

Portugal mostrou-se sem entrosamento e viveu à base da criatividade de CR7.

Falta de entrosamento

A seleção nacional revelou uma falta de entrosamento gritante perante um adversário da segunda linha mundial. Não há dúvida de que tem muita qualidade individual, mas falta o coletivo forte. Ontem, sobreviveu graças à dupla Quaresma-Ronaldo.



VAR no bom e no mau

O vídeo-árbitro esteve bem ao anular o golo de Rolando, que estava em posição irregular, mas errou ao não assinalar uma grande penalidade por mão de Trezeguet (15’) na área. Bem ao validar o segundo golo de Ronaldo, que está em posição legal.

Dois golos de Cristiano Ronaldo nos descontos permitiram ontem a Portugal derrotar o Egito (2-1) no primeiro jogo de preparação para o Campeonato do Mundo.Quem tem Ronaldo, tem golo. Tem vitórias. Tem brio e profissionalismo. E quando se junta Ricardo Quaresma forma-se uma dupla temível e com uma eficácia estrondosa.A equipa de Fernando Santos, embora com muitos remendos, foi sempre superior ao Egito e não merecia sair derrotada.Os egípcios, com o arsenalista Hassan a titular e com o ex-sportinguista Shikabala a entrar, até foram os primeiros a criarem perigo, mas Beto fez uma grande defesa ao remate de Adballah Said.Portugal circulava bem a bola, com os laterais Cédric e Raphael Guerreiro bem subidos, mas pecava na finalização.O campeão europeu vivia da criatividade de Cristiano Ronaldo. Uma mão descarada na área de Trezeguet não foi sancionada pelo árbitro nem pelo vídeo-árbitro que, ao cair do pano da primeira parte, anulou bem um golo a Rolando.Na etapa complementar, o desacerto de Portugal foi maior. E foi nesse período que Salah, uma das estrelas do Liverpool, marcou para os egípcios perante a passividade generalizada da defesa. Fernando Santos apostou nos criativos, como Quaresma, Gelson e Bruno Fernandes. O coletivo ressentiu-se, mas ganhou-se criatividade.CR7 reclamava falta de presença na área e assumiu o jogo. Vestiu o fato-macaco e fez uma parceria com Quaresma. Dois cruzamentos e dois golos em três minutos, já nos descontos.A equipa festejou com satisfação uma reviravolta que parecia complicada, mas Fernando Santos não tem motivos para comemorar, pois tem muito trabalho pela frente até ao Mundial da Rússia."Ronaldo é isto. Ronaldo é golo". Foi desta forma que Fernando Santos abordou a vitória, acrescentando: "Ronaldo é o único convocado". "Houve dificuldades em encontrar o ritmo, mas a felicidade também se procura".Ronaldo puxou dos galões e fez a festa do jogo 902 com um bis ( 148 jogos na seleção; 429 pelo Real Madrid; 292 pelo Man. United e 33 pelo Sporting). É o 3º melhor marcador das seleções: 81 golos. À frente só Ali Daei (Irão), com 109, e Puskas, com 84.