Ronaldo ignora fãs no primeiro treino na Juventus

Jogador apresentou-se para começar a trabalhar no novo clube. Manteve-se focado e ignorou a multidão que o aguardava.

Mais um dia de loucura em torno de Cristiano Ronaldo. O português começou esta segunda-feira uma nova etapa da sua carreira, ao serviço da Juventus, e apresentou-se no centro desportivo de Continassa, em Turim (perto do Allianz Stadium) rodeado por uma multidão. Só não fez as delícias de cerca de três centenas de adeptos porque não os... saudou.



Ao contrário do que aconteceu no dia da apresentação, há duas semanas, em que distribuiu autógrafos e tirou fotografias com os fãs da Juve, esta segunda-feira, CR7 não teve um contacto direto com os adeptos.



O craque surgiu no centro de treinos por volta das 14h20, num jipe com os vidros escurecidos, e entrou de forma rápida nas instalações do clube. Saiu pouco depois para realizar mais exames médicos na J Medical. De resto, o primeiro dia do craque foi marcado por testes físicos e médicos. Hoje já deverá trabalhar com a bola no relvado.



Tal como o português, outros craques como Dybala, Higuaín, Bentancur e Cuadrado também se apresentaram ontem para a nova época (todos estiveram presentes no Mundial, ao serviço das respetivas seleções). Estes jogadores deverão trabalhar à parte nos próximos dias, uma vez que a formação orientada por Massimiliano Allegri está em digressão de pré-época nos Estados Unidos até 6 de agosto.



No exterior do centro de treinos, alguns adeptos que esperaram horas ao sol, suportando temperaturas superiores a 35 graus, não esconderam a desilusão por não terem visto o craque mais de perto. É o caso de Maria e da família, emigrantes portugueses na Alemanha, que escolheram Turim com destino de férias para verem Ronaldo. "É um grande orgulho nacional, um homem extraordinário", disse ao CM a emigrante natural de Aveiro.