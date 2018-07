Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo já está em Turim

Craque aterrou no aeroporto de Torino-Caselle às 19h25 locais deste domingo.

Por João Pedro Óca | 01:30

O jato particular de Cristiano Ronaldo aterrou este domingo no aeroporto Torino-Caselle, às 19h25 locais (menos uma em Portugal). O melhor jogador do Mundo chegou finalmente à cidade de Turim onde hoje vai treinar pela primeira vez no seu novo clube: a Juventus.



Dezenas de pessoas acorreram ao aeroporto da cidade do norte de Itália na tentativa de ver o craque português. Sob apertadas medidas de segurança, só conseguiram ver CR7 e a família ao longe. A acompanhar o jogador estava a namorada, Georgina Rodríguez e os filhos Mateo, Eva e Allana.



Na pista do aeroporto estavam seis jipes que transportaram toda a comitiva de Cristiano Ronaldo (Dolores Aveiro, mãe do craque, não estava no voo como era esperado) até à sua nova residência em Turim. Hoje é o primeiro treino no centro de estágios da Juventus.

Recorde-se que o craque português não integrou a digressão de pré-época da Vechia Signora, nos EUA, para gozar uns dias extra de férias. Os bianconeros têm ainda dois jogos de preparação, com o MLS All- -Stars, no dia 2 de agosto, e com o Real Madrid (ex-clube de Ronaldo), no dia 4, para a International Champions Cup.



A estreia oficial do melhor do Mundo será frente ao Chievo, no dia 19 de agosto, no arranque da Liga italiana de futebol.



PORMENORES

Cinco Bolas de Ouro

Aos 33 anos, Cristiano Ronaldo já foi eleito o melhor jogador do Mundo por cinco vezes. No Manchester United venceu o prémio por uma vez (2008), e no Real Madrid venceu quatro vezes (2013, 2014, 2016 e 2017) em nove anos no clube.



117 milhões de euros

É um dos jogadores mais caros da história do futebol, e a sua transferência custou 117 milhões de euros aos cofres da Juventus. O craque português apontou um total de 450 golos em 438 jogos disputados no Real Madrid, com uma média de 1,02 golos por jogo.



Casa numa colina

O melhor do Mundo vai ter todos os luxos possíveis e imagináveis nesta nova etapa da carreira com as cores da Juventus. Ronaldo escolheu uma vivenda luxuosa para viver com a família, no topo de uma colina, em Turim, com uma vista privilegiada para os Alpes.



Treino com cinco jogadores

Ronaldo vai treinar com restantes mundialistas Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Douglas Costa e Rodrigo Bentancur.



Sessão orientada por adjunto de Allegri

O treino começa por volta das 15h00 horas locais (14h00 em Portugal) e vai ser dirigido por Aldo Dolcetti, um dos adjuntos de Massimiliano Allegri.