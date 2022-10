Cristiano Ronaldo regressou esta sexta-feira à titularidade no Manchester United, após o castigo de Ten Hag por se ter recusado a entrar em campo com o Tottenham, e contribuiu com um golo para a vitória sobre o Sheriff (3-0) que permitiu aos ‘red devils’ garantirem o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa.













A entrada de CR7 no onze, em que também Dalot e Bruno Fernandes constaram, foi a grande novidade, depois do internacional português ter sido afastado do grupo por se ter recusado a entrar no jogo com o Tottenham (2-0) e ter recolhido ao balneário antes do final da partida.