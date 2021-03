Rúben Amorim tem-se recusado a ouvir propostas ou sondagens de clubes interessados na sua contratação, nomeadamente do estrangeiro, apurou o CM.









O trabalho efetuado pelo técnico não tem passado despercebido. A conquista da Taça da Liga, a invencibilidade na Liga e o avanço de nove pontos para o segundo classificado, o Sp. Braga (FC Porto está a 10 e Benfica a 13 pontos), despertaram atenção na Europa.

O treinador, de 36 anos, tem tido uma ascensão meteórica. De treinador estagiário do Casa Pia (II Liga), passando pelo Sp. Braga (B e equipa principal) até ao Sporting mediaram duas temporadas. Amorim encontrou em Alvalade o amigo Hugo Viana, diretor-desportivo, com quem partilhou o balneário no Sp. Braga entre 2011 e 2013.





Os laços de amizade entre ambos facilitaram a contratação ao Sp. Braga, com os leões a pagarem 12 milhões de euros. E Amorim não esquece o investimento que Frederico Varandas fez na sua contratação, dando-lhe a oportunidade de chegar a um grande do futebol nacional e lutar pelo título.





Varandas e Hugo Viana têm uma relação muito boa, pois o ex-jogador foi um dos trunfos eleitorais do presidente.





Este triunvirato tem um pacto que visa levar o Sporting ao título. Amorim está de corpo e alma em Alvalade. Pretende consolidar a carreira de treinador e só sai do Sporting para ingressar num gigante europeu.