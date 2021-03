Rúben Amorim já começou a preparar a saída de Nuno Mendes do Sporting no final da época, começando a dar minutos de jogo a Matheus Reis, jogador contratado em janeiro ao Rio Ave.









O jovem lateral-esquerdo, de 18 anos, tem sido uma das revelações dos leões e tem suscitado interesse de vários clubes europeus. E Nuno Mendes pode valorizar ainda mais, com uma possível chamada à seleção nacional. É que Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) contraiu uma lesão muscular e o jogador leonino poderá ser o seu substituto nos convocados de Fernando Santos para os jogos de qualificação para o Mundial de 2022, no final deste mês, com Azerbaijão (dia 24), Sérvia (27) e Luxemburgo (30).

Nuno Mendes renovou o contrato até 2025 e viu aumentada a cláusula de rescisão para os 70 milhões de euros, mas poderá ser negociado por um valor inferior, entre os 40 e os 50 milhões de euros.





Os tempos são de crise e os leões, mesmo com o apuramento para a Champions, precisam de fazer um encaixe financeiro para manter as contas equilibradas. Sendo um jovem da formação, a maior fatia do negócio entra no clube.





pormenores



Regresso ao trabalho



Os leões regressam esta segunda-feira ao trabalho para prepararem o jogo com o Tondela (sábado, 20h30), depois de Rúben Amorim ter dado dois dias de folgas após a sofrida vitória sobre o Santa Clara (2-1).



Porro sem folga



Porro realizou um treino de recuperação à tendinopatia na anca esquerda. O lateral-direito publicou um vídeo a fazer bicicleta. Mesmo assim, Porro continua em dúvida para o jogo com o Tondela.