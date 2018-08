Rúben Semedo fotografado com arma de brincar nas festas de Huesca

Português visitou uma das 'barraquinhas' da feira de San Lorenzo e 'testou' a pontaria.

Rúben Semedo foi 'apanhado' por adeptos do Huesca com uma arma na mão. Mas calma... Era uma arma de brincar.O jogador português foi às festas de San Lorenzo na cidade e 'testou' a pontaria numa das 'barraquinhas' da feira, gerando logo comentários em tom de brincadeira entre os adeptos, conta o Record . Um deles escreveu nas redes sociais que o feirante nem ponderou não lhe dar o peluche...O defesa português foi emprestado pelo Villarreal ao Huesca depois de ter passado pouco mais de três meses detido preventivamente.Está em liberdade condicional, com apresentações periódicas perante as autoridades espanholas, e responde pelos crimes de tentativa de homicídio, ameaças, posse ilegal de arma e roubo com violência.