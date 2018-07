Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Se não quiser que o toquem é melhor dedicar-se a outra coisa", diz Layún sobre Neymar

Em causa o lance entre ambos, em que o mexicano pisou o tornozelo do craque brasileiro.

23:14

Miguel Layún e Neymar protagonizaram um dos lances mais quentes do Brasil-México, quando, na segunda parte do encontro referente aos oitavos-de-final, o lateral mexicano pisou o craque brasileiro no tornozelo, deixando-o com muitas queixas e levando a enormes protestos do lado dos canarinhos - o árbitro não deu qualquer sanção disciplinar.



Após o encontro, o defesa do FC Porto negou qualquer agressão e criticou a postura do avançado.



"Se não quiser que o toquem é melhor procurar outra coisa para fazer. É complicado um jogador como o Neymar, que fica mais tempo no chão do que com a bola... Mas isso também é culpa dos árbitros, que permitem isto. [Sobre a pisadela] Ele estava caído e eu toquei nele quando estava à procura da bola. Não foi de propósito. Sei das qualidades dele mas também das manhas", atirou Layún na zona mista.