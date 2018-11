Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SEF faz detenções em clube de Braga por alegada imigração ilegal

O Palmeiras Futebol Clube compete na 1.ª Divisão da Associação Distrital de Futebol de Braga.

Por Lusa | 23:14

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve esta segunda-feira um dirigente e alguns jogadores do Palmeiras Futebol Clube, em Braga, numa ação de fiscalização relacionada com imigração ilegal, disse à Lusa fonte daquela polícia.



A fonte disse ainda não ser possível especificar o número de detidos, porque as diligências ainda estão em curso.



Segundo a mesma fonte, os detidos serão levados na terça-feira ao Tribunal Judicial de Braga, para primeiro interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.



Os jogadores detidos são estrangeiros que estarão em situação irregular em Portugal.



A Lusa contactou telefonicamente a sede do clube, para tentar ouvir algum responsável, mas sem sucesso.