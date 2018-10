SEF expulsa de Portugal imigrante ilegal que partiu o nariz a PSP

Homem esmurrou um agente policial no interior da esquadra da rua da Palma, em Lisboa.

11:51

O homem imigrante ilegal que esmurrou, no passado dia 21, um agente policial no interior da esquadra da rua da Palma, em Lisboa, fraturando-lhe o osso do nariz, foi expulso de Portugal pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

O Serviço deteve o referido cidadão estrangeiro no âmbito de um processo de afastamento coercivo, depois de ter agredido o agente Romeu Silva.



Mais tarde, foi conduzido ao Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do Aeroporto de Lisboa onde aguardou o repatriamento com destino ao seu país de origem, o que aconteceu ao final do dia desta quinta-feira.



Recorde-se que o CM teve acesso a fotos do agente antes da operação, que comprovam a fratura, e após a intervenção cirúrgica, com o polícia a mostrar parte do rosto cheio de ligaduras.



Romeu Silva conduziu aquele que viria a ser o seu agressor à esquadra, por haver suspeitas de que este teria furtado doze bicicletas, antes encontradas na casa devoluta onde o mesmo pernoita.