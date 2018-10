Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão parte o nariz a PSP em esquadra

Suspeito foi detido e o agente internado, em Lisboa.

Por M.C. | 01:30

Um agente da esquadra da PSP da rua da Palma, Lisboa, sofreu uma fratura no osso do nariz ao ter sido esmurrado por um homem suspeito do furto de bicicletas.



O assaltante, um imigrante ilegal de 50 anos, com ordem de expulsão do solo nacional, foi apanhado pelas 11h50 de domingo numa casa devoluta na rua das Olarias.



No interior da habitação estavam 12 bicicletas, alegadamente furtadas, que a PSP apreendeu. O suspeito foi levado para a esquadra, onde veio a agredir o polícia a murro.



Foi detido e o agente internado.