Libertado após partir nariz a PSP

Imigrante agride agente em Lisboa e sai com apresentações.

Por Miguel Curado | 01:30

Ficou em liberdade, sujeito só à medida de apresentações quinzenais à PSP, o homem que esmurrou um agente policial no interior da esquadra da rua da Palma, em Lisboa, fraturando-lhe o osso do nariz. O polícia foi operado e ainda se mantém internado.



Apesar de ter cadastro criminal, com diversos processos abertos pela PSP por ofensas à integridade física e furto, e de sobre ele pender uma ordem de expulsão emitida pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, por estar ilegal em solo nacional, o guineense de 50 anos saiu em liberdade.



O juiz de instrução criminal que o interrogou considerou que não se justificava a aplicação da medida de coação de prisão preventiva.



Entretanto, o estado de saúde do agente Romeu Silva, de 29 anos, ainda inspira cuidados. O polícia foi transportado para as Urgências do Hospital de São José, em Lisboa, após a agressão de que foi alvo – ocorrida pelas 11h50 de domingo, no interior da esquadra da rua da Palma, sede da 1ª Divisão da Polícia de Lisboa.



Sangrava do nariz e, depois de uma intervenção cirúrgica de que foi alvo, foi comprovada uma fratura no osso do nariz.



O CM teve acesso a fotos do agente Romeu Silva antes da operação, que comprovam a fratura, e após a intervenção cirúrgica, com o polícia a mostrar parte do rosto cheio de ligaduras.



Recorde-se que Romeu Silva conduziu aquele que viria a ser o seu agressor à esquadra, por haver suspeitas de que este teria furtado doze bicicletas, antes encontradas na casa devoluta onde o mesmo pernoita.