Seleção feminina de Portugal conquista terceiro lugar no mundial de padel

Equipa, que passou a fase de grupos em primeiro lugar, bateu este sábado a Itália por 2-1.

Por Lusa | 19:16

A seleção portuguesa feminina alcançou este sábado o terceiro lugar no campeonato do mundo de Padel, que terminou este sábado em Assunção, no Paraguai, onde a equipa masculina concluiu a sua participação em quinto.

A formação feminina, que passou a fase de grupos em primeiro lugar, bateu este sábado a Itália por 2-1, para alcançar a terceira posição e repetir 2014 (Maiorca), depois do título europeu de 2015 e de há um ano ter sido vice-campeã, atrás da Espanha.

No Paraguai, a seleção nacional só cedeu perante a Argentina, nas meias-finais, falhando, assim, a qualificação para a final, que será disputada por Espanha e a equipa 'albi-celeste', numa reedição do encontro decisivo de há dois anos, na Quinta da Marinha.



"A Nogui (Ana Catarina Nogueira) e a Pipa (Filipa Mendonça) venceram facilmente o primeiro encontro com Itália, por 6-1 e 6-2, e sem muitas dificuldades. Eu e a Leninha (Helena Medeiros) jogámos o segundo encontro para tentar assegurar a vitória e conseguimos, por 6-3 e 6-4, mas não foi fácil. Já estamos a acusar algum cansaço e com as pernas mais pesadas de quem está no final de uma época preenchida tanto a nível nacional como internacionalmente", contou Sofia Araújo, em declarações à agência Lusa, revelando ter Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro cedido o último encontro, por 6-1 e 6-2.



Cumprido o objetivo pré-estabelecido, "o terceiro lugar", Sofia Araújo faz um balanço muito positivo da participação de Ana Catarina Nogueira, Filipa Mendonça, Helena Medeiros, Margarida Fernandes, Marina Afonso, Patricia Ribeiro e Inês Conde na XIV edição do evento que decorreu no Paraguai.



"No geral, foi um mundial muito bom da nossa parte. Tínhamos um grupo difícil, onde estava o Brasil, que não era uma tarefa fácil. Ainda assim, ganhámos, e logo a seguir jogámos contra a França, uma equipa que tem vindo a crescer muito, e conseguimos vencer", contou a internacional lusa.



A derrota chegou depois: "Com a Argentina, nas meias-finais, estivemos muito perto, tanto eu e a Leninha, como a Nogui e a Pipa, fomos a terceiro 'set', mas não foi possível. São derrotas que custam, mas estamos muito contentes e queremos agradecer o apoio de todos em Portugal, equipa técnica", concluiu a lisboeta, número 35.º do 'ranking' mundial.



Por seu lado, a equipa masculina, composta por Vasco Pascoal, Miguel Oliveira, Diogo Schaefer, Francisco Neves, João Bastos, Ricardo Martins, Sebastião Mendonça e Bernardo Bastos, conquistou um histórico quinto lugar, após a vitória diante o Uruguai, por 3-0.