Seleção de sub 19 de Futsal Feminino recebida em festa após triunfo nos Olímpicos da Juventude

Centenas de pessoas esperavam as atletas na chegada a Lisboa, este domingo.

09:55

A equipa nacional de Futsal de Sub 19, que acabou de vencer na Argentina as Olimpíadas da Juventude, foi recebeida em extâse no aeroporto de Lisboa, onde centenas de pessoas esperavam a comitiva.



As atletas conquistaram o título ao bater o Japão por 4-1 na final, disputada na última quarta-feira.