Sérgio Conceição: “Acredito que ainda podemos ser campeões”

"Acreditamos que ainda podemos ganhar o campeonato. Se não acreditássemos, não valia a pena ir à Madeira só para dar despesa ao clube." A afirmação é de Sérgio Conceição e foi feita durante a conferência de antevisão do jogo dos dragões com o Nacional (domingo, 17h30).O FC Porto joga sem margem de erro e tem de ganhar para levar a decisão do campeonato para a última jornada. "É uma final para o Nacional como é uma final para o FC Porto naquilo que são os objetivos de cada equipa", afirmou o técnico portista. O Nacional luta pela permanência e está posicionado em zona de descida na tabela classificativa."Jogamos num campo tradicionalmente difícil mas temos de estar preparados para isso. Temos de ir à Madeira ganhar os três pontos", sentenciou o técnico dos dragões.O FC Porto pode revalidar o título de campeão nacional mas não depende de si próprio. Ainda assim, Sérgio Conceição garante que que não está desiludido com a época."Só se eu fosse estúpido é que pensava assim. No ano passado chegámos à meia-final da Taça da Liga, este ano chegámos à final. Na Liga dos Campeões chegámos aos oitavos de final e este ano chegámos aos ‘quartos’. No ano passado lutámos até ao fim do campeonato, este ano vamos lutar até ao fim", assegurou Sérgio Conceição.Que vincou ainda a ideia de que a sua equipa está habituada a jogar sob pressão. "À medida que se aproxima o fim da Liga fica mais difícil, mas estamos habituados."O técnico renovou o contrato com o FC Porto para a próxima época. No entanto, a continuidade tem sido colocada em causa depois do empate em Vila do Conde, frente ao Rio Ave (2-2). "Comenta-se e fala-se de muita coisa na imprensa. O melhor, sinceramente, é nem sequer abrir a boca. No fim da época falaremos sobre a continuidade", acrescentou Conceição.A contestação dos adeptos azuis-e-brancos, no final do jogo com o Rio Ave, e reconciliação ‘forçada’ com os Super Dragões, no final da partida ante o Desp. Aves, é desvalorizada pelo treinador."Não gostei do que vi em Vila do Conde, mas o importante é o compromisso conseguido. Os adeptos vão apoiar até ao fim e nós vamos dar tudo como sempre demos... o resto é treta e ruído", rematou o treinador dos azuis-e-brancos."Se souber que algum jogador recebeu dinheiro, colocando-o acima do seu brio profissional, ou ele não joga, ou eu não apareço. Não precisamos de donativos para ganhar", disse o técnico, na antevisão do jogo com o FC Porto, a propósito do alegado ‘jogo da mala’.E acrescentou: "Agora todos têm mala. A minha está feita e sei o que vou fazer com ela se não conseguir a manutenção.""Temos três jogos pela frente e vamos lutar por eles. Todos sabem da minha paixão pelo FC Porto e pelo respeito pelos seus adeptos, sócios e presidente", disse ontem Sérgio Conceição.Os dragões apresentam uma clara vantagem nos 22 jogos disputados na Madeira contra o Nacional. O FC Porto venceu 16 vezes, concedeu 3 empates e perdeu em outras 3 ocasiõesO treinador do FC Porto fez uma convocatória alargada de 22 jogadores para o jogo com o Nacional. Inclui Herrera, apesar de o capitão não poder jogar, por estar suspenso.Aboubakar está nos pré-convocados da seleção dos Camarões para a Taça das Nações Africanas (CAN), que se realiza de 21 de junho a 19 de julho, no Egito.