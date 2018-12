Sérgio Conceição espera "derby intenso" na visita do FC Porto ao Boavista

Técnico quer manter o “bom momento” e espera um jogo leal dentro e fora de campo.

Por Mário Figueiredo | 01:30

"Estes jogos são sempre difíceis. É um jogo histórico da cidade do Porto. Espero um dérbi intenso, disputado de forma leal, dentro e fora do campo. Estamos preparados para assumir a responsabilidade do jogo e para ganhar três importantes pontos na nossa caminhada." Foi assim que Sérgio Conceição abordou o jogo deste domingo do FC Porto diante do Boavista, no Bessa.

Apesar do favoritismo dos dragões, o técnico quer a sua equipa em alerta máximo. "Não olhamos para estatísticas, mas estamos atentos. Contudo, não é isso que faz com que o FC Porto esteja mais ou menos confiante. Normalmente, quando tenho uma conversa com um jogador e ele diz que precisa de jogar para ganhar confiança, digo-lhe que é exatamente o contrário. O jogador precisa de ganhar confiança nos treinos para jogar. Valorizamos o trabalho diário",salientou.

Sérgio Conceição diz que "há jogos que não correm tão bem", porque joga contra bons adversários e não se controlam "algumas adversidades". "Controlamos o trabalho diário. O momento é bom até ao próximo jogo. Temos de manter este bom momento, é um desafio para todos", lembrou.

Para o técnico, o FC Porto tem como trunfo, a "grande qualidade no processo ofensivo em que consegue criar várias nuances num mesmo jogo e passar por sistemas diferentes". "Existe sempre uma diversidade muito grande na frente indo de encontro aos pontos fortes da equipa adversária. Temos de desmontar essa forma de defender dos adversários", disse.

Os dragões estão moralizados depois da vitória sobre o Schalke (3-1), que valeu o apuramento para os ‘oitavos’ da Champions e um encaixe de 65 milhões de euros.



"Bazoer? Remou contra a maré"

"Quando estamos todos a remar para o mesmo lado e há um que mete um dedo de fora, prejudica a velocidade do barco fazendo-o ir uma unha mais devagar. Pode ser por essa unha que perdemos o campeonato e isso eu não quero", disse Conceição sobre Bazoer, jogador que está castigado por ter chegado atrasado após as miniférias.



"Rui Vitória? Não comento"

"Não devo fazer comentários [sobre Rui Vitória], já há muita gente a comentar, a falar. Ver um colega numa situação assim é algo que acho que não agrada a ninguém. O resto está mais do que falado, comentado e debatido", disse Sérgio Conceição sobre o momento conturbado vivido pelo treinador do Benfica, que chegou a estar despedido.