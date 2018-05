Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição felicitou filho pelo título de juniores pelo Benfica

Rodrigo venceu este sábado o campeonato nacional pelas águias.

08:32

Rodrigo Conceição sagrou-se este sábado campeão nacional de juniores ao serviço do Benfica e, durante o direto que fez na rede social Instagram, recebeu uma mensagem de felicitações do seu pai, Sérgio Conceição, treinador do FC Porto que 'esqueceu' a rivalidade com os encarnados para dar os parabéns ao petiz pelo sucesso alcançado.



Recorde-se que Rodrigo Conceição esteve presente, há duas semanas, na festa feita pelos dragões na conquista do título de campeão da Liga NOS, um momento que provocou alguma polémica nas redes sociais.