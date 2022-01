Sérgio Conceição quer reforçar a equipa ainda este mês após a saída de Sérgio Oliveira para a Roma e, sabe o CM, está a insistir com a SAD do FC Porto para contratar Stephen Eustáquio ao P. Ferreira.









O técnico entende que o plantel ficou curto e, após a vitória (3-1) sobre o Vizela na Taça de Portugal, expressou a sua opinião: “Saída de Sérgio Oliveira? Desportivamente é mau.” Para o treinador, o plantel precisa de um reforço no meio-campo. Uribe e Vitinha têm sido os titulares, restando Grujic e Bruno Costa.

Conceição já no verão quis contratar Eustáquio, mas o negócio não avançou. Bruno Costa, que já trabalhara com o técnico no Dragão, foi uma opção mais barata: custou 2,5 milhões de euros, metade dos 5 milhões de euros que o Paços pedia. Bruno Costa até foi titular nas primeiras cinco jornadas da Liga, mas depois eclipsou-se: desde novembro soma 121 minutos, 90 dos quais com o Rio Ave num jogo da Taça da Liga para cumprir calendário.





Já Eustáquio tem o perfil desejado pelo técnico. É um jogador combativo, com boa qualidade técnica, competente a defender e a atacar. O Paços, que pagou 2,5 milhões de euros pelo jogador, insiste em receber 5 milhões de euros. O FC Porto tenta um empréstimo até ao fim da época, com opção de compra abaixo do montante pedido.

corona em Sevilha



Corona chegou ontem à noite a Sevilha para assinar contrato com a equipa treinada por Lopetegui. O extremo, que custou 11,3 milhões de euros em 2015/16, rende cerca de 3 milhões de euros ao FC Porto.