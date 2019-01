Sérgio Conceição: "Podia falar de touradas mas o meu coração vai para a família de Sala"

Treinador do FC Porto não quis fazer grandes comentários sobre o jogo com o Benfica.

Emocionado, Sérgio Conceição não quis fazer grandes comentários sobre o Benfica-FC Porto , frisando que no seu pensamento está com a família de Sala, jogador que está desaparecido."Não me apetece muito falar do jogo, podia falar do jogo, da maturidade da equipa, da pressão alta com que provocámos o erro. Naturalmente demos mais campo ao Benfica na 2ª parte e fizemos o terceiro em transição. Houve uma outra ocasião do Benfica criada por erros nossos, mas sinceramente não me apetece muito falar do jogo. Podia falar de touradas e dizer que pegámos o touro pelos cornos, mas não o vou fazer porque tenho respeito pela instituição Benfica. Não quero falar", começou por dizer o técnico portista."O meu coração vai para a família do Emiliano Sala, meu jogador no Nantes, que seguramente está a a sofrer muito. E nós equipa técnica também sofremos muito com a noticia deste desaparecimento, não sabendo como estão as coisas. O pensamento mais forte é esse", referiu o treinador do FC Porto.O técnico portista referia-se à música de tourada que passou na Luz após o triunfo do Benfica sobre o FC Porto na Luz, em outubro do ano passado.