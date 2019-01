Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Filipe Vieira: "Quando um árbitro não consegue distinguir um fora de jogo não pode apitar mais"

Presidente do Benfica criticou a arbitragem da partida das meias-finais da Taça da Liga.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, criticou esta terça-feira a arbitragem da partida entre o Benfica e o FC Porto, que resultou numa vitória dos dragões por 3-1 rumo à final da Taça da Liga.



"O que aconteceu hoje deixa-nos bastante preocupados. Debaixo desta nuvem de fumos, de emails, toda a gente já nos condenou na praça pública mas ainda nenhum tribunal nos condenou. Quando assistimos a um homem que tem uma televisão à frente dele e não consegue distinguir o que é um fora de jogo esse homem não pode apitar mais. É fácil castigar o Benfica. O nosso administrador Rui Costa também foi expulso", começou por dizer Vieira, comentando o facto de o videoárbitro ter anulado um golo do Benfica, alegando fora de jogo.



"Tive a ousadia e fui ao Conselho de Arbitragem dizer que a principal culpa é deles, basta ver o caso dos emails. Há árbitros que foram corridos da arbitragem, mas não se sabe como. Eles sabem que há famílias de árbitros que foram ameaçadas. Isto começa a deixar-me muito preocupado. Ninguém nos vai vergar e isso ficou completamente provado no campo", esclareceu o presidente das águias, pedindo para que todos os adeptos se unam.



"Temos um chapéu em cima de nós que é a bandeira do Benfica. Tenho um orgulho enorme de ser benfiquista. Nós vamos ser muito mais e ganhar muito mais", rematou Luís Filipe Vieira.