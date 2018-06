Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Ramos enfrenta maré de críticas

Casos com Salah e Karius estão longe de ficarem esquecidos.

Por José Carlos Marques | 08:55

O capitão de Espanha continua debaixo de fogo. Em Inglaterra, os lances de Sergio Ramos com o guarda-redes Karius e o avançado Salah na final da Champions continuam a dar que falar.



Esta quarta-feira soube-se que o guarda-redes do Liverpool sofreu uma concussão cerebral no jogo com o Real Madrid.



E todos apontam um lance em que Ramos terá agredido o alemão à cotovelada como causa da lesão.



Gary Lineker é dos mais críticos. "Ramos é um distinto cretino", disse o ex-internacional inglês nas redes socais.



O defesa que se prepara para tentar anular Ronaldo no jogo de estreia da Espanha e de Portugal no Mundial defende-se com ironia: "Só falta dizerem que o Firmino apanhou uma constipação por causa de uma gota do meu suor."



Mas Ramos tem um amigo. Tony Kroos, o alemão que é seu colega em Madrid, veio ontem defendê-lo: "Não acho que seja violento."