Soares pede desculpa aos adeptos do FC Porto e a Iker Casillas

Tiquinho Soares foi o porta-voz da desilusão portista, este domingo, menos de um dia depois da derrota do FC Porto diante do Sporting na final da Taça de Portugal. O avançado brasileiro não escondeu a tristeza por ver fugir o título nos penáltis e deixou uma mensagem nas redes sociais, na qual pediu desculpa aos adeptos e a Iker Casillas.Responsável pelo golo que originou a homenagem ao guardião espanhol , Soares assumiu que gostava de ter dado "uma prenda" ao companheiro de equipa que, recorde-se, sofreu um enfarte de miocárdio no início do mês."Infelizmente não conseguimos o nosso objetivo. Queríamos muito essa taça! E dar uma prenda ao nosso amigo Iker Casillas e aos nossos adeptos. Nem sempre o melhor pode ganhar", começou por escrever no Instagram, deixando depois um pedido de desculpas diretamente ao guarda-redes."Desculpa San, queríamos dar-te isso mas não foi possível, perdão", lamentou.