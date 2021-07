Sócio de Bruno Macedo investigado por suspeitas de suborno no Estoril-FC Porto

Pedro Pinho, o sócio de Bruno Macedo que também está a ser investigado no processo Cartão Vermelho, terá sido o empresário que foi denunciado por alegadamente ter combinado o resultado de um jogo que envolvia o Estoril e o FC Porto, em 2018.A denúncia chegada à Procuradoria-Geral da República levantava suspeitas sobre a segunda parte do jogo realizado na Amoreira, a 21 de fevereiro, e que tinha dado a vitória aos dragões, por 3-1. Nessa queixa era referido um encontro num hotel entre um administrador da SAD do Estoril, um empresário e um dirigente dos azuis-e-brancos, com vista à combinação do resultado dos últimos 45 minutos do jogo. O encontro tinha sido interrompido cerca de um mês antes, devido a problemas na estrutura de uma bancada do Estádio António Coimbra da Mota.