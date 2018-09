Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Sou eu que estou a tratar dos dossiês Rui Patrício e Gelson", diz Frederico Varandas

Presidente do Sporting diz estar a tentar resolver os dossiês que envolvem os jogadores que saíram dos leões a custo zero.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, garantiu este domingo que ele próprio está a tentar resolver os dossiês que envolvem Rui Patrício e Gelson Martins, jogadores que saíram dos leões a custo zero.



"Estamos a olhar para vários dossiês, dossiês que exigem muito trabalho. Temos trabalhado muito todos os dias. Os dossiês que vocês falam, sou eu próprio que estou a tratar deles, dossiês complicados mas que terão uma solução que defenderá o Sporting. O objetivo passa por garantir a 100 por cento os interesses do Sporting. Eu estou com essa pasta e o Sporting vai ficar 100 por cento garantido", garantiu no 8.º Convívio de Sportinguistas do Minho.



Sobre o jogo que os leões disputam na segunda-feira, em Braga, Frederico Varandas garante que não há ansiedade por parte da equipa.



"Não estamos ansiosos, temos o objetivo de vencer. Vejo um tremendo empenho e compromisso de toda a gente. Já vejo gente do futebol a ir aos jogos da modalidades e a Academia a confraternizar com jovens da formação", disse.



Por fim, e já em passo apressado, Varandas confirmou que Stefano Sturaro deverá regressar em outubro.