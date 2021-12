O Sp. Braga defronta esta quinta-feira (20h00, SIC) o Estrela Vermelha com o primeiro lugar do Grupo F da Liga Europa no horizonte, o que permitirá arrecadar mais 1,1 milhões de euros.









Os bracarenses recebem o líder do grupo, mas estão a apenas um ponto (10 contra nove), pelo que uma vitória garante o 1º lugar e a passagem aos ‘oitavos’. O Midtjylland também está na luta pelo apuramento (é 3º com oito pontos) e vai defrontar o Ludogorets, a equipa mais fraca do grupo. O segundo lugar (rende 550 mil euros) dá acesso ao play-off, com as equipas da Conference League e os terceiros classificados que caem da Liga dos Campeões.

Assim, só a vitória dará descanso aos bracarenses que continuam com três elementos fundamentais em dúvida, devido a lesão. São eles o defesa Tormena, o médio Al Musrati e o avançado Galeno. Há confiança na recuperação do trio para aquele que já é considerado o jogo da época para os bracarenses.





A atuar em casa, o Sp. Braga pretende retificar a derrota por 2-1 sofrida na Sérvia na primeira jornada do grupo e seguir em frente na prova, afirmando-se no plano internacional.



pormenores

5,5 milhões em caixa







Leia também Sp. Braga tem esperança por trio para jogo decisivo na Liga Europa os bracarenses já arrecadaram nesta edição da Liga Europa mais de 5,5 milhões de euros. 3,630 milhões pela entrada na fase de grupos e 1,890 milhões pelas três vitórias (630 mil euros cada) obtidas.

Três baixas



Se ainda há esperança pela recuperação de Tormena, Al Musrati e Galeno, é já certo que Carlos Carvalhal não poderá contar com o central David Carmo, o lateral Sequeira e o médio André Castro para o jogo decisivo de amanhã, em Braga, frente ao Estrela Vermelha, que vai decidir o vencedor do Grupo F.