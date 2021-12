Sp. Braga tem esperança por trio para jogo decisivo na Liga Europa

Carlos Carvalhal mantém a esperança de poder contar com o médio Al Musrati, o extremo Galeno e o defesa Tormena para a receção de quinta-feira (20h00) ao Estrela Vermelha (Sérvia), a contar para a fase de grupos da Liga Europa.A equipa bracarense necessita de vencer para se qualificar diretamente para os ‘oitavos’. Neste momento, o Estrela Vermelha lidera o Grupo F, com 10 pontos. A equipa minhota está na segunda posição, com nove pontos. Já o Midtjylland (Dinamarca) está em terceiro, com 8. O Ludogorets (Bulgária), que parte para a última jornada sem hipóteses de passar à próxima fase, está no último posto, com um ponto.Devido à importância do encontro de quinta-feira, o técnico quer contar com os três jogadores, que falharam o jogo em casa com o Estoril (vitória por 2-0) por lesão.Por outro lado, Carlos Carvalhal já sabe que David Carmo, Sequeira e André Castro estão indisponíveis. "Muito triste com esta lesão que me obriga a estar de fora de mais este período decisivo", disse Castro, nas redes sociais.