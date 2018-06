Dois administradores abandonam SAD do Sporting

Sousa Cintra vai realizar uma conferência de imprensa às 19h30 desta quarta-feira.

Os administradores da SAD do Sporting Rui Caeiro e Carlos Vieira abandonaram esta terça-feira os cargos na instituição leonina.Os comunicados foram enviados pelo clube de Alvalade à CMVM e já publicados no site do regulador do mercado.O presidente do clube, Sousa Cintra, já anunciou uma conferência de imprensa para as 19h30 desta quarta-feira.A SAD revelou que, depois das renúncias reveladas esta quarta-feira, 27 de Junho, decidiu "proceder, na presente data, à cooptação, até ao final do mandato em curso, dos senhores Dr. Artur Ryder Torres Pereira, Luís Silva Marques, Paulo Jorge de Melo Chaves e Mendes Salsa", revela o comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A substituição inclui também Victor Ferreira, que renunciou em 2015 e que nunca foi substituído.

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD ("Sporting SAD" ou "Sociedade"), nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A, nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que o Senhor Administrador Dr. Rui Pereira Caeiro apresentou, por carta datada de 26 de Junho de 2018, renúncia ao cargo de Administrador da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD."

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD ("Sporting SAD" ou "Sociedade"), nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º -A, nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que o Senhor Administrador Dr. Carlos Fernando Barreiro Godinho Vieira apresentou, por carta datada de 26 de Junho de 2018, renúncia ao cargo de Administrador da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD."