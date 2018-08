Pedro Madeira Rodrigues sobre o frente-a-frente entre candidatos: "Venham os debates"

Candidato à presidência do Sporting recorda sportinguistas e rivais que o leão é um "animal que ruge".

Pedro Madeira Rodrigues, candidado à presidência do Sporting, está preparado para o frente-a-frente com os outros candidados à presidência do clube."Os sportinguistas sabem e os nossos rivais não podem nunca ser levados a esquecer que o leão é um animal que ruge. Venham os debates!", afirmou.Recorde-se que as próximas eleições do Sporting serão, porventura, as eleições mais importantes do clube dos últimos anos, principalmente após as polémicas que envolveram Bruno de Carvalho enquanto presidente. CMTV desafiou os sete candidatos à presidência do clube leonino – Frederico Varandas, João Benedito, Dias Ferreira, Rui Rego, Tavares Pereira, José Maria Ricciardi e Madeira Rodrigues – a discutirem as suas propostas em 21 debates.Os frente a frente diários serão em horário nobre, a partir das 20h45, sempre moderados pelo pivô do ‘CM Jornal’. O primeiro confronto acontece já sexta-feira, e o último a 7 de setembro, véspera das eleições.