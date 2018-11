Juve Leo vira costas a presidente do Sporting

Presidente esteve esta quinta-feira no núcleo do Sporting, em Londres, onde é acusado de não ter cumprimentado cabecilha da claque.

08.11.18

Frederico Varandas e a claque Juventude Leonina estão de costas voltadas. O presidente do Sporting esteve esta quinta-feira no núcleo do Sporting em Londres e é acusado por elementos da claque de, à chegada, não ter cumprimentado Mustafá, o cabecilha da Juve Leo.



Fonte próxima de Varandas rejeita, no entanto, essa versão, alegando que o presidente não viu Mustafá no meio das perto de 200 pessoas presentes na cerimónia.



A atitude, no entanto, não agradou aos elementos da claque que viraram as costas a Frederico Varandas e abandonaram o local.



Desde que tomou posse em Setembro, Frederico Varandas tem tentado romper com os hábitos da direção de Bruno de Carvalho em relação às claques do clube.



A postura de Varandas não agrada ao grupo e estão cada vez mais distantes.