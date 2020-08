Sporting acelera contratação de reforços para calar críticos

O Sporting está a acelerar os processos de contratações de jogadores que tem em curso de forma a calar a onda de contestação em torno da estrutura que gere o futebol e que atinge o próprio presidente Frederico Varandas, apurou o Correio da Manhã.



O objetivo leonino passa mesmo por apresentar, pelo menos, um de quatro jogadores até ao fim desta semana. O guarda-redes Adán só poderá ser oficializado nos leões após a realização da Liga dos Campeões pelo Atl. Madrid. No entanto, os sportinguistas querem trazer rapidamente o defesa central marroquino Zou Feddal, com quem já acertaram tudo, tal como com o Betis, mas a ausência das garantias bancárias está a emperrar o negócio. Também Antunes, internacional português que alinhava no Getafe, aguarda pela limagem de algumas arestas na proposta para mudar-se para Alvalade. Quem parece ser mais fácil de apresentar será o lateral-direito Porro, que chega por empréstimo do Manchester City, com uma cláusula de opção de compra de 8,5 milhões de euros. Os leões têm uma parceria com os ingleses e isso poderá facilitar a vinda e calar os críticos.



Zé Pedro desculpa-se

Zé Pedro, adjunto de Silas, já se desculpou a Frederico Varandas e Hugo Viana por declarações que lhe foram atribuídas de que o presidente e diretor leonino assistiam a “coisas nos treinos” e não agiam disciplinarmente contra os jogadores.

